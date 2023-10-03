Timur isminin anlamı nedir? İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Timur adının anlamını biliyor musunuz? Timur ismi farklı anlamları taşımaktadır.

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Timur isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

TİMUR ADININ ANLAMI NEDİR?

Timur ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Timur adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Timur isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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TİMUR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Timur ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Türk- Moğol İmparatoru.



Saadet, mutluluk.

Sert, güçlü, kuvvetli.

TİMUR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Timur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Timur adını koymak caizdir.

TİMUR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Timur ismini kullanan 7.741 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Timur ismini kullanan 2.021 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Timur ismini kullanan 488 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Timur ismini kullanan 590 kişi bulunmaktadır.

TİMUR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Timur ismindekiler düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı seven insanlardır. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Karizmatik insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik farklı insanlar olmalarını isterler. İletişim yetenekleri oldukça iyidir. Ancak çok fazla aktivite ile ilgilenmeleri zaman konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.

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