TIR, bahçeye uçtu! 2 can kaybı var
Mersin'de şarampole devrilip bahçeye uçan TIR'ın sürücüsü Selahattin Koçoğlu ile yanında bulunan Muhterem Topcu hayatını kaybetti
Mersin'in Mut ilçesinde alçı yüklü TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre kaza, Mut ilçesinde zeytin alanı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Koçoğlu yönetimindeki alçı yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada TIR sürücüsü ile yanında bulunan Muhterem Topcu olay yerinde hayatını kaybetti. Dorsede bulunan alçılar yol ve zeytin bahçesine saçıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.