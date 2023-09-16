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Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ’den yapılan açıklamada da perşembe günü Osmangazi Köprüsü’nden geçen bir TIR'dan parça düşmesi sonucu araçların lastiklerinin patladığı belirtilerek olayda yaralanan olmadığı, trafik akışının kontrollü sağlandığı kaydedildi.