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Haberler Gündem 3. Sayfa Tırda başlayan yangın ormana sıçradı! - Haberler
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Isparta'da korkutan olay! Tırda başlayan yangın ormana sıçradı

Isparta'da, Çandır Yazılı Kanyon mevkisindeki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı Sütçüler ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın alev almasıyla kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktı. Alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor

Tırda başlayan yangın ormana sıçradı! - Haberler
DHA

Sütçüler- Karadiken köyü mevkisinde bulunan Şar Deresi bölgesinde, öğle saatlerinde, seyir halindeki TIR'ın lastiklerinin yanmasının ardından başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

DHA'nın haberine göre alevleri görenler, hemen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ormanlık alanda hızla yayılan yangının söndürülmesi için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Çalışmalara, bölge halkı da destek verirken, yangına helikopterle de havadan müdahale ediliyor.

Öte yandan Sütçüler'in Çandır Yazılı Kanyon mevkisinde, pazartesi günü çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.

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