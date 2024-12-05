TİSK kurumsal sosyal sorumluluk ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) kurumsal sosyal sorumluluk alanında gerçekleştirdiği Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda ödüller sahipleriyle buluştu
TİSK'in “Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün” anlayışı ile düzenlenen program, bu sene “Çalışma Hayatının Geleceği” ana temasıyla düzenlendi.
20 BİNİN ÜZERİNDE HALK OYU
Ödüller, 4 Aralık 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın da katılımıyla gerçekleşen törende sahiplerini buldu.
Finalist projeler iş, spor, basın ve akademi dünyasından birçok değerli ismin yer aldığı bir jüri tarafından oylandı. Ayrıca finalist projeler halk oylamasına da sunuldu. 26-30 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşen oylamada 20.000’den fazla halk oyu kullanıldı.
Program, bu yıl da gönüllülük esasıyla kurumlara sosyal sorumluluk alanında anlamlı bir etki yaratma fırsatı daha sundu.
Kurumlar, Tohum Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği ve TİSK iş birliğinde hayata geçirilen “Yeşile Ortak Ol” kampanyasına yaptıkları fidan bağışlarıyla çevresel sürdürülebilirliğe destek verdi. Çanakkale’de, Cumhuriyet’in 100. yılında oluşturulan Ortak Yarınlar Hatıra Ormanı’nda dikilen fidanlar, sadece bugünün değil, geleceğin de yeşil mirasına değerli bir katkı sağladı.
ORTAK YARINLAR 2024'TE ÖDÜL KAZANANLAR ŞU ŞEKİLDE OLDU: