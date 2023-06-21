Öte yandan Jeff Bezos'un Blue Origin'iyle uzaya seyahat eden milyarder Hamish Harding'in olaydan önce Instagram'da yaptığı paylaşım da dikkatleri çekti. Harding mesajında bu seyahatin kötü hava koşullarının da etkisiyle 2023'ün 'ilk ve tek insanlı seyahat' olacağını belirtmiş.

Göreve katıldığını belirten Harding "Newfoundland'da son 40 yılın en kötü kışının yaşanması nedeniyle, bu görev muhtemelen 2023 yılında Titanik'e yapılacak ilk ve tek insanlı görev olacak. Az önce bir hava penceresi açıldı ve yarın bir dalış girişiminde bulunacağız. O zamana kadar yapmamız gereken pek çok hazırlık ve brifing var" ifadelerini kullanmış.