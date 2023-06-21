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Zamana karşı yarış: Titanic'in enkazına sefer yapan turistik denizaltıyı arama çalışmaları sürüyor

1912'de buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanic'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları sürerken, yetkililer zamana karşı yarışıyor. Yetkililer, Titanic enkazının yakınında su altı seslerinin duyulduğunu açıkladı

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AA / HABERTURK.COM
  • Zamana karşı yarış: Titanic'in enkazına sefer yapan turistik denizaltıyı arama çalışmaları sürüyor! Enkaz yakınlarında heyecanlandıran gelişme

    1912'de "asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanic, bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü. Kazada 1500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.   
  • Zamana karşı yarış: Titanic'in enkazına sefer yapan turistik denizaltıyı arama çalışmaları sürüyor! Enkaz yakınlarında heyecanlandıran gelişme

    18 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolan Titanic'in enkazına turistik amaçla sefer yapan denizaltının arama çalışmaları sürüyor.  
  • Zamana karşı yarış: Titanic'in enkazına sefer yapan turistik denizaltıyı arama çalışmaları sürüyor! Enkaz yakınlarında heyecanlandıran gelişme

    Denizaltındaki yolcuların en fazla 2 ya da 3 günlük oksijenleri kaldığı için yetkililerin zaman karşı yarışıyor.
  • Zamana karşı yarış: Titanic'in enkazına sefer yapan turistik denizaltıyı arama çalışmaları sürüyor! Enkaz yakınlarında heyecanlandıran gelişme

    SU ALTI SESLERİ TESPİT EDİLDİ

    ABD Sahil Güvenliği, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Kanada uçağının Titanic enkazının yakınında kaybolan denizaltını ararken su altı sesleri tespit ettiğini açıkladı.
  • Zamana karşı yarış: Titanic'in enkazına sefer yapan turistik denizaltıyı arama çalışmaları sürüyor! Enkaz yakınlarında heyecanlandıran gelişme

    ABD KURTARMA SİSTEMİ GÖNDERECEK 

    CNN'in haberine göre, ABD Donanmasından yapılan açıklamada, arama için uçak ya da küçük boyutlu gemilerin, ağır ve büyük nesnelerin deniz altından çıkarılması için tasarlanan "FADOSS" isimli gemi kurtarma sisteminin tahsis edileceği belirtildi.

     

     
  • Zamana karşı yarış: Titanic'in enkazına sefer yapan turistik denizaltıyı arama çalışmaları sürüyor! Enkaz yakınlarında heyecanlandıran gelişme

    BIDEN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

    Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın da kaybolan denizaltıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

     

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD ve Kanada’dan ekiplerin ortak arama çalışmalarına işaret ederek, Biden'ın ABD Sahil Güvenliğinin arama çalışmalarına devam etmesini istediğini aktardı.
  • Zamana karşı yarış: Titanic'in enkazına sefer yapan turistik denizaltıyı arama çalışmaları sürüyor! Enkaz yakınlarında heyecanlandıran gelişme

    FRANSA GEMİ İLE SU ALTI ARAMA ROBOTU GÖNDERDİ

    Fransa, 1912’de buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarına destek için bir gemi ile su altı arama robotu gönderdi.
  • Zamana karşı yarış: Titanic'in enkazına sefer yapan turistik denizaltıyı arama çalışmaları sürüyor! Enkaz yakınlarında heyecanlandıran gelişme

    KAYIP DENİZALTINDA 5 KİŞİ VAR

    Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

     

     
  • Zamana karşı yarış: Titanic'in enkazına sefer yapan turistik denizaltıyı arama çalışmaları sürüyor! Enkaz yakınlarında heyecanlandıran gelişme

    8 GÜNLÜK GEZİ 250 BİN DOLAR

    Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.
  • Zamana karşı yarış: Titanic'in enkazına sefer yapan turistik denizaltıyı arama çalışmaları sürüyor! Enkaz yakınlarında heyecanlandıran gelişme

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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