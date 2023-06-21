ABD KURTARMA SİSTEMİ GÖNDERECEK

CNN'in haberine göre, ABD Donanmasından yapılan açıklamada, arama için uçak ya da küçük boyutlu gemilerin, ağır ve büyük nesnelerin deniz altından çıkarılması için tasarlanan "FADOSS" isimli gemi kurtarma sisteminin tahsis edileceği belirtildi.