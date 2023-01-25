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Tiyatro Ak’la Kara’dan 'Ölümcül Oyun'

Anthony Shaffer yazdığı Savaş Özdural’ın yönettiği “Ölümcül Oyun” 27 Ocak Cuma günü Tiyatro Ak’la Kara sahnesinde seyirciyle buluşuyor.

Tiyatro Ak’la Kara’dan 'Ölümcül Oyun'
HABERTURK.COM

Tiyatro Ak’la Kara “Ölümcül Oyun” adlı oyunuyla tiyatroseverlerle buluşuyor. Polisiye konusuyla dikkat eçen Savaş Özdural’ın yönettiği ve Ozan Dağara ile sahneyi paylaştığı oyun 27 Ocak Cuma günü Tiyatro Ak’la Kara sahnesinde sahnelenecek.

Oyunun konusu Ahdrew Wyke başarılı bir polisiye roman yazarıdır. Karısının onu aldattığını öğrenince, aldatıldığı genç adamı yüzleşmek için evine çağırır ve ona karşı koyamayacağı bir teklifte bulunur. Bu andan itibaren iki adamın arasında oynanan Ölümcül Oyunlar karşısında, seyirci hem eğlenecek, hem de nefeslerini tutarak seyredecekleri bir zeka savaşına tanıklık edecektir.
Biletler Biletix ve Tiyatro Ak’la Kara gişelerinde bulunuyor.

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