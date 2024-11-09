Tiyatro Circa'dan 'Nora (Bir Bebek Evi)'

Ödüllü tiyatro ve sinema oyuncusu Tuğçe Altuğ’un, tüm sahne sanatlarına kucak açan çiçeği burnunda oluşumu Tiyatro Circa, yapım hayatına Henrik Ibsen’in tiyatro tarihine damgasını vuran oyunu “Nora (Bir Bebek Evi)” ile başladı. Prömiyerini 28. İstanbul Tiyatro Festivali’nde gerçekleştiren oyun, 13 Kasım 2024 Çarşamba akşamı saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Henrik Ibsen’in 145 yıldır hiç eskimeyen oyunu “Nora (Bir Bebek Evi)”, orta sınıfa mensup Nora’nın, sahip olduğu aileyi ve toplumsal statüsünü bırakarak kendini aradığı bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor. Oyun, renkli ve umut dolu bir karakter olan Nora’nın hikâyesi üzerinden her bireyin toplumsal baskılara karşı kendini özgürce var edebilme çabasını sahneye taşıyor. Tiyatro Circa bu ilk yapımında, Nora’nın hikâyesini zamansız bir düzlemde, evrensel bir yerden ele alıyor.