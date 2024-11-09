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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Tiyatro Circa'dan 'Nora (Bir Bebek Evi)'

        Tiyatro Circa'dan 'Nora (Bir Bebek Evi)'

        Tiyatro Circa'nın ilk prodüksiyonu Henrik Ibsen'in kült oyununu 'Nora (Bir Bebek Evi)', 13 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.30'da Zorlu PSM seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 00:14 Güncelleme: 09.11.2024 - 00:14
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        Tiyatro Circa'dan 'Nora (Bir Bebek Evi)'
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        Ödüllü tiyatro ve sinema oyuncusu Tuğçe Altuğ’un, tüm sahne sanatlarına kucak açan çiçeği burnunda oluşumu Tiyatro Circa, yapım hayatına Henrik Ibsen’in tiyatro tarihine damgasını vuran oyunu “Nora (Bir Bebek Evi)” ile başladı. Prömiyerini 28. İstanbul Tiyatro Festivali’nde gerçekleştiren oyun, 13 Kasım 2024 Çarşamba akşamı saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

        Henrik Ibsen’in 145 yıldır hiç eskimeyen oyunu “Nora (Bir Bebek Evi)”, orta sınıfa mensup Nora’nın, sahip olduğu aileyi ve toplumsal statüsünü bırakarak kendini aradığı bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor. Oyun, renkli ve umut dolu bir karakter olan Nora’nın hikâyesi üzerinden her bireyin toplumsal baskılara karşı kendini özgürce var edebilme çabasını sahneye taşıyor. Tiyatro Circa bu ilk yapımında, Nora’nın hikâyesini zamansız bir düzlemde, evrensel bir yerden ele alıyor.

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        “Nora (Bir Bebek Evi)”nde Nora’yı canlandıran Tuğçe Altuğ’a Deniz Celiloğlu, Özlem Öçalmaz, Jak Cem Avnayim, Emrah Özdemir ve Işıl Dayıoğlu eşlik ediyor. Oyunun yönetmenliğini, Edinburgh’da Shakespeare Company ve Theatre Uncut’la tiyatro yönetmenliğine adım attığı kariyerine İspanya’da çektiği belgesellerle devam eden, yeni kuşağın heyecan veren temsilcilerinden Selin Şenköken üstleniyor. Pernod Ricard Türkiye ana sponsorluğunda sahneye konulan “Nora (Bir Bebek Evi)”nin müzikleri ise “The Crown” dizisinin beşinci sezonunun müziklerini Martin Phipps ile birlikte yapan Madison Willing’in imzasını taşıyor. Oyunun biletleri Passo'da satışa çıktı.

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        #Nora (Bir Bebek Evi)
        #Zorlu PSM
        #Tuğçe Altuğ
        #tiyatro
        #OYUN
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