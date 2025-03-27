TKF'den Berkin Usta ve Yahya Usta için başsağlığı mesajı!

Türkiye Kayak Federasyonu, Uludağ'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta ile babası Yahya Usta için başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Alp Disiplini Milli Takımı'nın sporcusu Berkin Usta ile babası Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta'nın yangında hayatını kaybettiği, anne Fikriye Usta'nın da ağır yaralandığı belirtilerek, "Sporcumuz Berkin Usta ile babası Yahya Usta'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı Fikriye Usta'ya da acil şifalar diliyoruz." denildi.