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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na JBIC’den 170 milyon dolar kredi

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine sağladığı desteğe bir yenisini daha ekleyen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ile 170 milyon ABD Doları tutarında “Yeşil” temalı bir kredi anlaşması imzaladı.

TKYB'ye 170 milyon dolar kredi
HABERTURK.COM

Uluslararası kuruluşlardan sağladığı kaynaklar ile ülke ekonomisine ve yatırımcılara destek olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, JBIC ile 170 milyon ABD Doları tutarında “Green III” kredi anlaşmasını imzaladı.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle, iki buçuk yıl geri ödemesiz dönem dahil olmak üzere toplam 12 yıl vadeyle temin edilen kredi, Türkiye'deki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanında kullanılacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ PORTFÖYÜN YÜZDE 57'Sİ

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde; iklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri ile mücadeleye destek verdiklerini belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, ”Yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçirilmesinde aktif rol oynuyoruz. 2020 yıl sonu itibariyle kredi portföyümüzün %57’sini yenilenebilir enerji projeleri, %63‘ünü ise sürdürülebilirlik temalı krediler oluşturuyor. JBIC ile imzaladığımız yeşil temalı kredi anlaşmasıyla enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesini ve enerji verimliliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 170 milyon ABD doları tutarındaki bu yeni krediyi ülkemize kazandırmanın yanı sıra, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni yatırımları destekleyecek olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Ülkemizin 11. Kalkınma Planı doğrultusunda, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefiyle çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüklerine değinen Öztop, “JBIC ile iş birliğimiz kapsamında bugün üçüncüsünü imzaladığımız “Yeşil” temalı kredi anlaşmasının ilki Mart 2013, ikincisi ise Mart 2015 tarihlerinde yapıldı. İmzaladığımız bu anlaşma hem iki banka arasındaki yakın ilişkinin hem de ülkemize ve Bankamıza olan güvenin bir göstergesi. Yıllardır süregelen bu kıymetli iş birliği için JBIC’e teşekkür ederiz. Banka olarak, ülkemize kazandırdığımız kaynakların üçte birini son bir yılda aldık. 2021 yılında da aynı yaklaşım ve hizmet anlayışımızla çalışmaya ara vermeden devam ederek, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine finansal desteğimizi sürdürecek ve ülkemizi yeni finansman kaynaklarıyla buluşturacağız” İfadelerini kullandı.

JBIC İstanbul Temsilcisi Ryuta Suzuki ise, “JBIC’in ilk ‘İleri Teknoloji Destekli Yeşil Kredisini’ Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile imzalamasından memnuniyet duyuyorum. Bu kredi programı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile JBIC arasında uzun yıllardır süregelen iş birliği sayesinde gerçekleşti. Ayrıca, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da vermiş oldukları garanti desteği için teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu kredinin ileri Japon teknolojilerinin uygulanmasıyla Türkiye’de daha fazla enerji tasarrufu projesinin desteklenmesini sağlayacağını umuyorum.” şeklinde konuştu.

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