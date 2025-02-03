TMSF, iki şirketin ihalesini erteledi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazineye ait HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Hazine ve Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının satışına ilişkin ihale takvimini erteledi

Anadolu Ajansı Giriş: 03.02.2025 - 13:43 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:43 facebook

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