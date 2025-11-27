Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TOBB Nefes Kredisi başvuruları bitti mi, devam ediyor mu? TOBB Nefes Kredisi geri ödeme planı belli mi, kaç TL'ye kadar kredi veriliyor?

        TOBB Nefes Kredisi başvuru tarihleri 2025: TOBB Nefes Kredisi geri ödeme planı nasıl?

        TOBB Nefes Kredisi'nde ikinci etap için başvurular devam ediyor. Program kapsamında işletmelere maksimum 1,5 milyon TL tutarında kaynak sunuluyor. Kredi; 24 aya kadar olan vadelerde yüzde 33, 24 ayı aşan vadelerde ise yüzde 32 faiz oranıyla kullanılabiliyor. İşte TOBB Nefes Kredisi'ne ilişkin tüm ayrıntılar

        Giriş: 27.11.2025 - 17:32 Güncelleme: 28.11.2025 - 08:16
        1

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Nefes Kredisi için ikinci dönem başvuru süreci devam ediyor. Temmuzda başlayan ilk etapta 23 bin 515 firmanın toplamda 30 milyar TL tutarında kaynağa ulaştığı açıklanmıştı. Yoğun ilgi nedeniyle yeni fazda kredi limitinin 50 milyar TL’ye çıkarıldığı duyuruldu. Peki, TOBB Nefes Kredisi’ne kimler başvurabiliyor, hangi koşullar geçerli ve geri ödeme süreci nasıl işliyor? İşte ayrıntılar

        2

        TOBB NEFES KREDİSİ İKİNCİ PAKET BAŞVURULARI SÜRÜYOR

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paketine başvurular 19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başladı.

        3

        TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Nefes Kredisine TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilir. İşletmeler, başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.

        4

        TOBB NEFES KREDİ ÖDEME PLANI

        - Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek,

        - Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak,

        - Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde de yüzde 32 faizle kullandırılacak.

        5

        KREDİ HACMİ ARTIRILDI

        Gelen talep üzerine 25 milyar liralık ikinci TOBB Nefes Kredisi'nin kredi hacmi 50 milyar liraya yükseltildi.

