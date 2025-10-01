TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuru tarihleri belli oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından oluşturulan kredi için başvurular bu hafta içinde başlayacak. Bu noktada düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanından faydalanmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri TOBB Nefes Kredisi veren bankalar, başvuru tarihleri, şartları, faiz oranı ve vade sayısı gibi detayları araştırmaya başladı. 2025 Temmuz'da verilen krediyle 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlanmıştı. Peki, 2025 TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, faiz oranı ve vade sayısı kaç, hangi bankalar verecek?