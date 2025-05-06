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        Haberler Ekonomi Otomobil Togg T10X en çok satan C-SUV oldu - Otomobil Haberleri

        T10X en çok satan C-SUV oldu

        Yerli elektrikli otomobil markası Togg, ilk 4 ayda 10 bin 325 satış adedi ile C-SUV segmentinde yüzde 10,1 pazar payıyla liderliğini sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:01
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        T10X en çok satan C-SUV oldu
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        Yerli otomobil markası Togg, yılın ilk 4 ayında hem elektrikli araç hem de C-SUV segmentinde zirveye yerleşti.

        Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 3 bin 537 adedi nisan ayında olmak üzere ilk 4 ayda 10 bin 325 satış adedine ulaşan T10X, içten yanmalı araçların da yer aldığı C-SUV segmentinde yüzde 10,1 pazar payıyla liderliğini sürdürdü.

        T10X, yılın ilk 4 ayında yüzde 24,4 pazar payıyla lider konuma erişti. T10X bütün segmentler ve gövde tipleri içinde yüzde 3,3 pazar payı ile en çok satılan 5'inci model olurken, Togg da bütün kategoriler içinde en çok satılan 11'inci marka olma başarısını gösterdi.

        Türkiye'de Nisan ayında toplam otomobil pazarı 85 bin 411 olarak gerçekleşirken, T10X 3 bin 537 satışla yüzde 4,1 pazar payı elde etti.

        Nisan ayında elektrikli araçlar 13 bin 191 adetlik satış rakamına ulaşırken, T10X yüzde 26,8'lik payla ilk sırada yer aldı.

        Togg, bugüne kadar toplam 60 bin 1 T10X'i kullanıcılarla buluşturdu.

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