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        Mandalar, Kaz Gölü'nde serinledi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:29
        Mandalar, Kaz Gölü'nde serinledi

        İbrahim UĞUR/PAZAR(Tokat), (DHA)-TOKAT'ın Pazar ilçesinde, mandaların Kaz Gölü'nde serinlediği anlar dronla görüntülendi.

        Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Kaz Gölü'nde, mandaların serinlediği anlar, dronla kaydedildi. 110 kuş türüne ev sahipliği yapan göl çevresindeki merada otlayan mandalar, sıcak havada göle girdi. Tokat'ta yaşayan bir doğa fotoğrafçısı tarafından mandaların serinleme anları dron ile kaydedildi. Mandaların serinleme anı göl manzarasıyla bütünleşince ortaya güzel görüntüler çıktı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Pazar İbrahim UĞUR

        2023-07-21 16:28:33

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