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        Tokat´ta TIR ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

        TOKAT´ınErbaa ilçesinde TIR ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 22:48 Güncelleme: 15.11.2023 - 22:50
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        Tokat´ta TIR ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
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        TOKAT´ınErbaa ilçesinde TIR ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza bu akşam D-100 karayolu Otogar kavşağında meydana geldi. İlçe merkezinden Karayaka beldesi yönüne giden Mustafa Gürel yönetimindeki 05 HE 513 plakalı traktör, Bolu´dan İran´a tavuk taşıyan Bilal Akbulut yönetimindeki 33 CUH 37 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada devrilen traktörün sürücüsü ile eşi Döndü Gürel yaralandı.Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili incleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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