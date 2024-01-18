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        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Demir (21), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:39 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:40
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        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 yaralı
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        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Demir (21), yaralandı.

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Recep Tayyip Erdoğan ve Karayaka bulvarlarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Çorum'dan İran'a giden Abdulvahap Onan (48) yönetimindeki 34 ZA 1057 plakalı TIR'a, aynı yönde seyreden Kadir Demir idaresindeki 60 HH 227 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan otomobil sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüsü, itfaiyecilerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılıp, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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