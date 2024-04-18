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        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem (2)

        AFAD:HASARLI YAPILARA KESİNLİKLE GİRMEYİNAfet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan bir başka açıklamada ise, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 19:37 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:40
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        Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem (2)
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        AFAD:HASARLI YAPILARA KESİNLİKLE GİRMEYİN

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan bir başka açıklamada ise, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" uyarısı yapıldı.

        AFAD BAŞKANI MEMİŞ DEPREM BÖLGESİNE HAREKET ETTİ

        AFAD tarafından yapılan uyarının hemen ardından yapılan bir başka açıklamada ise AFAD Başkanı Oktay Memiş'in bölgeye gideceği duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18:11'de meydana gelen deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili bütün kurumlarımız teyakkuz haline geçirilmiştir. Tokat ilimize; Sivas, Erzurum, Samsun, Çorum, Amasya Yozgat ilimize; Ankara, Çankırı, Kayseri, Amasya, Nevşehir, Kırıkkale illerimizdeki AFAD ekipleri sevk edilmiştir. AFAD Başkanımız Okay Memiş, AFAD Müdahale Hizmetleri Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Daire Başkanı deprem bölgesine intikal etmektedir. Ekiplerimizin saha tarama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

        VALİ HATİPOĞLU: ÇEVRE İLLERDEN EKİPLER SEVK EDİLİYOR

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, dün gece meydana gelen depremler nedeniyle Sulu saray ilçesinde incelemelerde bulundukları sırada 5.6 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini belirterek, “Zaten geçmiş olsun ziyaretleri nedeniyle bölgedeydik. İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla civardaki illerden ekipler sevk edildi. Şu anda jandarma bölgede saha taramalarını sürdürüyor. En önemlisi can kaybı olmaması, onun dışındaki tüm olumsuzluklar devletimiz tarafından yerine getirilir. Genelde ahşap ve kerpiç binalarda yıkıntı var. Vatandaşlar kesinlikle hasarlı binalara girmesin.” Uyarısını yaptı.

        Depremin merkez üssü Sulusaray İlçe Belediye Başkanı Davut Kılıç ise “Eski tip binalarımızda ve ahşap binalarımızda yıkılma var. Buğdaylı ve Ballıkaya köyleri ile ilçe merkezimizde bazı binalarda yıkılma ve çatlaklar oluştu. Can kay ve ciddi yaralanma yok. Vatandaşlarım özellikle hasarlı binalara kesinlikle girmesinler. Yetkililerin açıklamalarını takip etsinler. Valimiz ve AFAD ekiplerimizle birlikte saha çalışmalarını sürdürüyoruz.” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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