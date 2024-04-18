Almus'tan kısa kısa
Tokat Valiliğince başlatılan "Temiz Tokat Projesi", Almus ilçesinde devam ediyor.
Tokat Valiliğince başlatılan "Temiz Tokat Projesi", Almus ilçesinde devam ediyor.
Almus Kaymakamı Emre Çömen, proje kapsamında ilçede çevre temizliği yapıldığını söyledi.
Bu kapsamda ilçe çıkışından Gümeleönü köyüne kadarki bölüm ile Ormanevleri mesire alanının işçilerce temizlendiğini anlatan Çömen, "Sayın Valimizin başlatmış olduğu Temiz Tokat Projesi kapsamında ilçemizin köylerini, mezarlıklar ve mesire alanlarını sürekli temiz tutmak amacıyla temizliyoruz. Turizm cenneti olabilecek ilçemizin mesire alanları ve bağlantı yollarının sürekli temiz kalmasını sağlıyoruz." dedi.
- Kınık'ta cadde ve sokaklar yıkandı
Kınık Belde Belediye Başkanı Hacı Yusuf Geçene, tüm cadde ve sokakların yıkatıldığını belirtti.
Belediye temizlik biriminde çalışanlar, Kınık ile beldeye bağlı Gevrek ile Yuvaköy mahallelerinin cadde ve sokaklarını yıkadı.
Belediye Başkanı Geçene, beldelerini tüm mahalleleriyle çok daha temiz ve yaşanılabilir hale getirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, belediye hizmetlerimizde insan odaklı hizmet etmeye çalışacaklarını kaydetti.
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