Almus'tan kısa kısa

Tokat Valiliğince başlatılan "Temiz Tokat Projesi", Almus ilçesinde devam ediyor.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, proje kapsamında ilçede çevre temizliği yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda ilçe çıkışından Gümeleönü köyüne kadarki bölüm ile Ormanevleri mesire alanının işçilerce temizlendiğini anlatan Çömen, "Sayın Valimizin başlatmış olduğu Temiz Tokat Projesi kapsamında ilçemizin köylerini, mezarlıklar ve mesire alanlarını sürekli temiz tutmak amacıyla temizliyoruz. Turizm cenneti olabilecek ilçemizin mesire alanları ve bağlantı yollarının sürekli temiz kalmasını sağlıyoruz." dedi.