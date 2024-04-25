Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Ailesinin ulaşamadığı çiftinin kazada öldüğü ortaya çıktı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde evinden çıktıktan sonra ailesinin haber alamadığı çiftçi Mesut Çetin'in (45), kullandığı traktörün 10 metreden yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:05 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ailesinin ulaşamadığı çiftinin kazada öldüğü ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde evinden çıktıktan sonra ailesinin haber alamadığı çiftçi Mesut Çetin’in (45), kullandığı traktörün 10 metreden yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İlçenin Madenli köyünde oturan Mesut Çetin, 23 Nisan'da plakasız traktörüyle evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi Çetin’e ulaşamazken, dün saat 18.00 sıralarında Burak Yaylası yol ayrımında bir traktörün uçuruma yuvarlandığını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 10 metreden yuvarlandığı belirlenen traktörün altında kalan Mesut Çetin’in yaşamını yitirdiği saptandı.

        Yapılan incelemenin ardından Mesut Çetin’in cenazesi, otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Belarus'tan 'İstanbul Anlaşması' açıklaması
        Belarus'tan 'İstanbul Anlaşması' açıklaması
        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
        23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırdı!
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Tokatlılar kanser taraması için il dışına gitmeyecekler
        Tokatlılar kanser taraması için il dışına gitmeyecekler
        Tokat'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Tokat'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Tokat'ta servis minibüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Tokat'ta servis minibüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        TOGÜ'de üretilen unlu mamul ürünleri tüketime sunuldu
        TOGÜ'de üretilen unlu mamul ürünleri tüketime sunuldu
        Servis minibüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Servis minibüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Tokat'ta çıkan örtü yangınında 2 dönüm alan zarar gördü
        Tokat'ta çıkan örtü yangınında 2 dönüm alan zarar gördü