Ailesinin ulaşamadığı çiftinin kazada öldüğü ortaya çıktı

Yapılan incelemenin ardından Mesut Çetin’in cenazesi, otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İlçenin Madenli köyünde oturan Mesut Çetin, 23 Nisan'da plakasız traktörüyle evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi Çetin’e ulaşamazken, dün saat 18.00 sıralarında Burak Yaylası yol ayrımında bir traktörün uçuruma yuvarlandığını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 10 metreden yuvarlandığı belirlenen traktörün altında kalan Mesut Çetin’in yaşamını yitirdiği saptandı.

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