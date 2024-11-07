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        Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı

        TOKAT'ın Turhal ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 08:48 Güncelleme: 07.11.2024 - 08:50
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        Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı
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        TOKAT’ın Turhal ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Tokat- Turhal kara yolu Şenyurt kavşağında meydana geldi. Turhal’dan Tokat yönüne giden Derviş Maviş (19) yönetimindeki 60 AN 009 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaparken Cafer Canikli (54) yönetimindeki 60 AB 829 plakalı traktöre yandan çarpıp, devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Derviş Maviş ile yanındaki Doğan Dönmez, Emre Ayten, Egehan Usta ve Fırat Çınar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tokat ve Turhal devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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