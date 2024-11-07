Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 5 yaralı

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Tokat- Turhal kara yolu Şenyurt kavşağında meydana geldi. Turhal’dan Tokat yönüne giden Derviş Maviş (19) yönetimindeki 60 AN 009 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaparken Cafer Canikli (54) yönetimindeki 60 AB 829 plakalı traktöre yandan çarpıp, devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Derviş Maviş ile yanındaki Doğan Dönmez, Emre Ayten, Egehan Usta ve Fırat Çınar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tokat ve Turhal devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

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