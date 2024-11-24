Tokat'ta okullara 1 gün 'kar' tatili
TOKAT'ta etkili olan kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
TOKAT’ta etkili olan kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Yurdun büyük kısmını etkisi altına alan kar yağışı Tokat’ta da etkili oldu. Tokat Valiliği kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada “Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; 25 Kasım 2024 Pazartesi günü Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.” denildi.
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