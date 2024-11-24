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        Tokat'ta okullara 1 gün 'kar' tatili

        TOKAT'ta etkili olan kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:59 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:59
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        Tokat'ta okullara 1 gün 'kar' tatili
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        TOKAT’ta etkili olan kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

        Yurdun büyük kısmını etkisi altına alan kar yağışı Tokat’ta da etkili oldu. Tokat Valiliği kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada “Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; 25 Kasım 2024 Pazartesi günü Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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