Tokat'ta taşımalı eğitime 'kar' engeli (2)
RESMİ,ÖZEL, ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI İLE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ DE TATİL EDİLDİTokat'ta taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesinin ardından gece saatlerinde valilik, Meteoroloji ve AFAD'dan alınan bilgileri yeniden değerlendirerek eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
RESMİ,ÖZEL, ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI İLE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ DE TATİL EDİLDİ
Tokat'ta taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesinin ardından gece saatlerinde valilik, Meteoroloji ve AFAD’dan alınan bilgileri yeniden değerlendirerek eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Tokat Valiliğinin yaptığı açıklamada “Meteoroloji İl Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilerin güncellenmesi ile yeniden değerlendirilmesi sonucunda; 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitimin yanı sıra Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır. denildi.
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