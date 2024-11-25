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        Tokat'ta taşımalı eğitime 'kar' engeli (2)

        RESMİ,ÖZEL, ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI İLE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ DE TATİL EDİLDİTokat'ta taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesinin ardından gece saatlerinde valilik, Meteoroloji ve AFAD'dan alınan bilgileri yeniden değerlendirerek eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 23:54 Güncelleme: 25.11.2024 - 23:54
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        Tokat'ta taşımalı eğitime 'kar' engeli (2)
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        RESMİ,ÖZEL, ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI İLE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ DE TATİL EDİLDİ

        Tokat'ta taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesinin ardından gece saatlerinde valilik, Meteoroloji ve AFAD’dan alınan bilgileri yeniden değerlendirerek eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Tokat Valiliğinin yaptığı açıklamada “Meteoroloji İl Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilerin güncellenmesi ile yeniden değerlendirilmesi sonucunda; 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitimin yanı sıra Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır. denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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