Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat, Y.E.’nin yaptığı “Halep’ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik’ten gelenler de geri dönsün” paylaşımını, kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, paylaşımın ardından Bolat hakkında soruşturma başlatıldığını ve görevden uzaklaştırdığı duyurdu.

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