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        Bakan Bak: 980 bin gencimize barınma imkanı sağlıyoruz

        GENÇLİKve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bugün 860 yurdumuzda 980 bin gencimize barınma imkanı sağlıyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 17:36 Güncelleme: 18.01.2025 - 17:40
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        Bakan Bak: 980 bin gencimize barınma imkanı sağlıyoruz
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        GENÇLİKve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bugün 860 yurdumuzda 980 bin gencimize barınma imkanı sağlıyoruz. Onlara sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak sunuyoruz. Devletimiz aynı zamanda maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizi burslarla destekliyor. 950 bin öğrencimize kredi veriliyor" dedi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti, Tokat İl Başkanlığı 8’inci Olağan Kongresi'ne katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere hava yolu ile Ankara'dan Tokat’ta geldi. Bakan Bak, Genel Başkan Yardımcısı Sarıkaya ve AK Parti Grup Başkanı Güler, ilk olarak Tokat Valisi Abdullah Köklü’yü makamında ziyaret etti. Bakan Bak ve beraberindekiler daha sonra Tokat Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Bak ardından Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti Tokat İl Başkanlığı 8'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongreye video konferans yöntemiyle katıldı.

        'GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇAN BİR LİDER'

        Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bugün 860 yurdumuzda 980 bin gencimize barınma imkanı sağlıyoruz. Onlara sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak sunuyoruz. Devletimiz aynı zamanda maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizi burslarla destekliyor. 950 bin öğrencimize kredi veriliyor. Gençlerimize üniversite hayatlarında büyük destekler sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Gençlerin önünü açın, onlarla ilgilenin' buyurdular. Kendisini çocukluğumdan bu yana tanırım. Kendisi büyüğümüzdü, futbol takımımızın kaptanıydı. Siyasette de uzun zamandır yanındayız. Gençlere değer veren, gençlerin önünü açan bir lider. Milletvekili seçilme yaşı 30'du. Bunu önce 25'e sonra 18'e indirdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok iyi bakın; çünkü ona ihtiyacımız var" dedi.

        'NE KOYDUNUZ ORTAYA, SIFIR'

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise "2002 yılında AK Parti geldiğinde aziz milletimizin 1 yılda ürettiği gayri milli hasıla sadece 235 milyar dolardı. Şimdi 2024 yılında üretilen gayri milli hasıla 1 trilyon 320 milyar dolardır. Nereden nereye? En son bütçe konuşmamı bağlarken CHP'ye şöyle demiştim; bu seneki bütçemiz 14 trilyon 731 milyar lira, sizin de İstanbul Büyükşehir Belediyeniz iştiraki ile beraber 1 trilyon 50 milyar lira. 14'te 1'i belediye olarak yaptıklarınızı gelin, burada aziz milletimize anlatın. Ne koydunuz ortaya? Sıfır" diye konuştu.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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