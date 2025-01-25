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        İş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        TOKAT'ın Zile ilçesinde iş yerinin duvarna çarpan otomobilin sürücüsü Kayra Ömrüuzun (21) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 22:18 Güncelleme: 25.01.2025 - 22:20
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        İş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        TOKAT’ın Zile ilçesinde iş yerinin duvarna çarpan otomobilin sürücüsü Kayra Ömrüuzun (21) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 17.15 sıralarında Zile-Turhal kara yolunda meydana geldi. Kayra Ömrüuzun yönetimindeki 60 VA 858 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömrüuzun ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri yaralı Kayra Ömrüuzun'u Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ömrüuzun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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