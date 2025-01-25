İş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
TOKAT'ın Zile ilçesinde iş yerinin duvarna çarpan otomobilin sürücüsü Kayra Ömrüuzun (21) hayatını kaybetti.
TOKAT’ın Zile ilçesinde iş yerinin duvarna çarpan otomobilin sürücüsü Kayra Ömrüuzun (21) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.15 sıralarında Zile-Turhal kara yolunda meydana geldi. Kayra Ömrüuzun yönetimindeki 60 VA 858 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömrüuzun ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri yaralı Kayra Ömrüuzun'u Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ömrüuzun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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