        Tokat Haberleri

        Tokat Belediyesi zabıta ekipleri yılbaşı öncesi fırın ve unlu mamul işletmelerini denetledi

        Tokat Belediyesi zabıta ekipleri yılbaşı öncesi fırın ve unlu mamul işletmelerini denelteldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:14 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:14
        Tokat Belediyesi zabıta ekipleri yılbaşı öncesi fırın ve unlu mamul işletmelerini denetledi
        Tokat Belediyesi zabıta ekipleri yılbaşı öncesi fırın ve unlu mamul işletmelerini denelteldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yılbaşı hazırlıklarının yoğunlaştığı bu dönemde gerçekleştirilen denetimlerde, fırınlar ve unlu mamul üretim ve satış noktalarında ruhsat, hijyen koşulları, gramaj ve ürün kalitesi kontrolleri yapıldı. Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek imha edilirken, mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Yılbaşı öncesinde hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için zabıta ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için 7/24 sahada denetimlerimizi düzenli aralıklarla sürdüreceğiz. Kurallara uyan, hijyen ve kalite standartlarına dikkat eden tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

