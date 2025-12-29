Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.
Kar yağışı sonrası ilçe beyaz büründü. İlçe merkezinden kar kalınlığı 20 santimetre, yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştı.
Yeşilyurt Belediyesi ekipleri yollarda çalışma yaptı.
İlçede hava sıcaklığı -14 derece ölçüldü.
