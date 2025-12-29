Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:20 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Kar yağışı sonrası ilçe beyaz büründü. İlçe merkezinden kar kalınlığı 20 santimetre, yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştı.

        Yeşilyurt Belediyesi ekipleri yollarda çalışma yaptı.

        İlçede hava sıcaklığı -14 derece ölçüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
        Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
        Tokat-Ordu sınırında donan mendereslerde kano yaptılar
        Tokat-Ordu sınırında donan mendereslerde kano yaptılar
        Tokat Belediyesinin karla mücadele çalışması sürüyor
        Tokat Belediyesinin karla mücadele çalışması sürüyor
        Başçiftlik ilçesinde eğitime 1 gün ara
        Başçiftlik ilçesinde eğitime 1 gün ara
        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi
        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi
        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde eğitime bugün ara verildi
        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde eğitime bugün ara verildi