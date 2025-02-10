Tabanca ile otomobilden ateş eden kişiyi jandarma yakaladı

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde otomobilden havaya ateş açan K.G. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. K.G.’nin tabancayla ateş ettiği anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün ilçeye bağlı Benli köyü yakınlarında meydana geldi. K.G. hareket halindeki otomobilin camını açıp tabanca ile havaya ateş etti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İhbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilden tabanca ile havaya ateş eden kişiyi tespit edip, yakaladı. Tabancanın kurusıkı olduğu tespit edildi. Tabancaya el konulurken K.G. hakkında adli işlem başlatıldı.