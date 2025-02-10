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        Tabanca ile otomobilden ateş eden kişiyi jandarma yakaladı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilden havaya ateş açan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:24 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:30
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        Tabanca ile otomobilden ateş eden kişiyi jandarma yakaladı
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde otomobilden havaya ateş açan K.G. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. K.G.’nin tabancayla ateş ettiği anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün ilçeye bağlı Benli köyü yakınlarında meydana geldi. K.G. hareket halindeki otomobilin camını açıp tabanca ile havaya ateş etti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İhbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilden tabanca ile havaya ateş eden kişiyi tespit edip, yakaladı. Tabancanın kurusıkı olduğu tespit edildi. Tabancaya el konulurken K.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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