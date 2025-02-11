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        Tokat'ta işçilerin kavgası kamerada

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:48 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:50
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        Tokat'ta işçilerin kavgası kamerada
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, dün Erbaa ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi’ndeki bir apartman inşaatının önünde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle 4 inşaat işçisi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirinden şikayetçi olan taraflarla ilgili adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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