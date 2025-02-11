Tokat'ta işçilerin kavgası kamerada

Olay, dün Erbaa ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi’ndeki bir apartman inşaatının önünde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle 4 inşaat işçisi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirinden şikayetçi olan taraflarla ilgili adli işlem başlatıldı.

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