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        Tokat'ta apartman yangını; 12 kişi dumandan etkilendi

        TOKAT'ta6 katlı apartmanın 1'inci katında çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:43 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:45
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        Tokat'ta apartman yangını; 12 kişi dumandan etkilendi
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        TOKAT'ta6 katlı apartmanın 1'inci katında çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi.

        Kaleardı Mahallesi Maliye Lojmanları'ndaki 6 katlı apartmanın 1'inci katında, Mehmet Onurlubaş’a ait dairede yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Üst katlarda bulunanlar, itfaiye araçları ve elektrik dağıtım firmasının aracının verdiği destekle sepetlerle tahliye edildi. Toplam 12 kişinin tahliyesinin gerçekleştiği yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Dumandan etkilenen 12 kişiye müdahale edilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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