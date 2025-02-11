Tokat'ta apartman yangını; 12 kişi dumandan etkilendi

Kaleardı Mahallesi Maliye Lojmanları'ndaki 6 katlı apartmanın 1'inci katında, Mehmet Onurlubaş’a ait dairede yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Üst katlarda bulunanlar, itfaiye araçları ve elektrik dağıtım firmasının aracının verdiği destekle sepetlerle tahliye edildi. Toplam 12 kişinin tahliyesinin gerçekleştiği yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Dumandan etkilenen 12 kişiye müdahale edilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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