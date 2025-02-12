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        Yük treni, hemzemin geçitte kargo aracına çarptı; sürücü yaralı

        TOKAT'ta yük treninin hemzemin geçitte çarptığı kargo aracındaki sürücü Rıza Şimşek (40), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:42 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:45
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        Yük treni, hemzemin geçitte kargo aracına çarptı; sürücü yaralı
        ABONE OL

        TOKAT'ta yük treninin hemzemin geçitte çarptığı kargo aracındaki sürücü Rıza Şimşek (40), yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarına Zile ilçesi Çamdere köyü mevkisinde meydana geldi. Artova ilçesi yönünden gelen yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Rıza Şimşek yönetimindeki 06 EHK 048 plakalı kargo aracına çarptı. Kazada kargo aracı yaklaşık 50 metre sürüklenirken, sürücü yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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