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        MHP'li vekil, kötü muamele gören hayvanlardan birini sahiplendi

        MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Zile ilçesinde Ayhan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 10:56 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:00
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        MHP'li vekil, kötü muamele gören hayvanlardan birini sahiplendi
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        MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Zile ilçesinde Ayhan A.'nın (44) eziyet ettiği hayvanlardan bir keçiyi sahiplendi.

        Zile ilçesi Şeyhköy köyünde 14 Mart günü Ayhan A.’nın, kendisine ait koyuna kötü muamelede bulunduğu anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde, Ayhan A.'nın koyunun üzerine çıkıp, vurduğu görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İncelemeler sonucunda Ayhan A., hayvana eziyet suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayhan A., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayhan A.’nın küçükbaş sürüsü ise koruma altına alındı.

        MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut sürünün koruma altına alındığı barınağı ziyaret etti. Bulut, "Yazıktır, böyle bir zulüm olur mu? Allah’tan tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanımız ve komutanımız hepsi ile görüştüm, ilgilendiler’’ dedi. Yücel Bulut, barınaktaki keçilerden birini sahiplenerek, ismine ise 'Garip' adını verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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