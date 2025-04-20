Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Erbaaspor - Somaspor: 6-3

        STAT:İlçeHAKEMLER: Mikail Cihangir, Mücahit Değermenci, Gökhan SalduzERBAASPOR: Oğuzhan, Ozan İsmail Koç (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 18:14 Güncelleme: 20.04.2025 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbaaspor - Somaspor: 6-3
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STAT:İlçe

        HAKEMLER: Mikail Cihangir, Mücahit Değermenci, Gökhan Salduz

        ERBAASPOR: Oğuzhan, Ozan İsmail Koç (Dk. 60 Bahadır Yıldırım), Oğuz Han Aynaoğlu, Berk (Dk. 46 Cemal), Hüseyin Soymaz (Dk. 66 Oğulcan Enes Demiroğlu), Gökhan Payal, Mehmet Sıddık İstemi, Mustafa Şengül, Onurcan (Dk. 89 Muhammed Tayyip Şahin), Mahmut (Dk. 89 Alperen Akar), Oktay

        SOMASPOR: Yiğithan, Kenan (Dk. 84 Mücahit Aslan), Kamil (Dk. 84 Arda Gülmez), Caner, Burak, Rahmi, Hasan Ali Adıgüzel (Dk. 64 Emir Arslan), Emre Gürsel Hürcan, Soner(Dk. 56 Hüseyin Solaklı), Kadir, Emre (Dk. 46 Erdem Aygül)

        GOLLER: Dk. 24 Mustafa Şengül, Dk. 28, Dk. 49 Oğuz Han Aynaoğlu, Dk. 53 Oktay, Dk. 75 Mehmet Sıddık İstemi, Dk.86 Onurcan (Erbaaspor), Dk. 36, Dk.40 Hasan Ali Adıgüzel Dk. 51 Rahmi (Somaspor)

        SARI KARTLAR:Ozan İsmail Koç, Oktay (Erbaaspor) -Kamil, Emre Gürsel Hürcan, Hüseyin Solaklı (Somaspor),

        2’nci Lig Kırmızı Grup'ta Erbaaspor, sahasında ağırladığı Somaspor'u 6-3 mağlup etti.

        24’üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında sol kanattan Mehmet Sıddık İstemi’nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Şengül topu filelerle buluşturdu.: 1-0

        28’inci dakika gelişen Erbaaspor atağında Berk Akgül’ün pasıyla buluşan Oğuz Han Aynaoğlu kaleci ile karşı karşıya kaldı. Oğuz Han Aynaoğlu kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.: 2-0

        36’inci dakikada gelişen Somaspor atağında sağ kanattan Kenan’ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Hasan Ali Adıgüzel kafa vuruşu ile farkı 1’e indirdi.

        40’ıncı dakikada gelişen Somasopor atağında Emre Gürsel Hürcan’ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Hasan Ali Adıgüzel’ın sert şutu filelerle buluştu.: 2-2

        Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

        49’uncu dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cemal penaltı noktasında Oğuz Han Aynaoğlu’nu topla buluşturdu. Oğuz Han Aynaoğlu’nun şutu filelerle buluştu: 3-2

        51’inci dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Rahmi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rahmi’nin vuruşu file Somaspor bir kez daha eşitliği sağladı.: 3-3

        53’üncü dakikada Mehmet Sıddık İstemi rakiplerini geçerek sol kanattan topu ceza sahasına taşıdı. Mehmet Sıddık İstemi’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oktay’ın şutu ile Erbaaspor bir kez daha öne geçti.: 4-3

        75’inci dakikada hızlı gelişen Erbaaspor atağında sol kanatta topla buluşan Mehmet Sıddık İstemi rakip savunmayı geçerek ceza sahasına girdi. Mehmet Sıddık İstemi’nin kaleye gönderdiği sert şutla fark 2’ye yükseldi.:5-3

        86’ncı dakikada ceza yayında topla buluşan Mehmet Sıddık İstemi’nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Onurcan topu filelerle buluşturdu: 6-3

        Karşılaşma Erbaaspor’un 6-3 galibiyeti ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?

        Benzer Haberler

        Tokat'taki trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını...
        Tokat'taki trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını...
        TOGÜ'de meyve ağaçlarında aşı ve budama eğitimi verildi
        TOGÜ'de meyve ağaçlarında aşı ve budama eğitimi verildi
        Tokat'ta tarihi Sulu Sokak'ta turizm fuarı açıldı
        Tokat'ta tarihi Sulu Sokak'ta turizm fuarı açıldı
        Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kapar, çiftçileri ziyaret etti
        Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kapar, çiftçileri ziyaret etti
        Tokat'ta yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 7 kamu görevlisi serbes...
        Tokat'ta yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 7 kamu görevlisi serbes...
        Sulusaray depremlerinde ağır hasar gören evlerin yerine yenileri yapılıyor
        Sulusaray depremlerinde ağır hasar gören evlerin yerine yenileri yapılıyor