Erbaaspor - Somaspor: 6-3

STAT:İlçe

HAKEMLER: Mikail Cihangir, Mücahit Değermenci, Gökhan Salduz

ERBAASPOR: Oğuzhan, Ozan İsmail Koç (Dk. 60 Bahadır Yıldırım), Oğuz Han Aynaoğlu, Berk (Dk. 46 Cemal), Hüseyin Soymaz (Dk. 66 Oğulcan Enes Demiroğlu), Gökhan Payal, Mehmet Sıddık İstemi, Mustafa Şengül, Onurcan (Dk. 89 Muhammed Tayyip Şahin), Mahmut (Dk. 89 Alperen Akar), Oktay

SOMASPOR: Yiğithan, Kenan (Dk. 84 Mücahit Aslan), Kamil (Dk. 84 Arda Gülmez), Caner, Burak, Rahmi, Hasan Ali Adıgüzel (Dk. 64 Emir Arslan), Emre Gürsel Hürcan, Soner(Dk. 56 Hüseyin Solaklı), Kadir, Emre (Dk. 46 Erdem Aygül)

GOLLER: Dk. 24 Mustafa Şengül, Dk. 28, Dk. 49 Oğuz Han Aynaoğlu, Dk. 53 Oktay, Dk. 75 Mehmet Sıddık İstemi, Dk.86 Onurcan (Erbaaspor), Dk. 36, Dk.40 Hasan Ali Adıgüzel Dk. 51 Rahmi (Somaspor)

SARI KARTLAR:Ozan İsmail Koç, Oktay (Erbaaspor) -Kamil, Emre Gürsel Hürcan, Hüseyin Solaklı (Somaspor),

2’nci Lig Kırmızı Grup'ta Erbaaspor, sahasında ağırladığı Somaspor'u 6-3 mağlup etti.

24’üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında sol kanattan Mehmet Sıddık İstemi’nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Şengül topu filelerle buluşturdu.: 1-0

28’inci dakika gelişen Erbaaspor atağında Berk Akgül’ün pasıyla buluşan Oğuz Han Aynaoğlu kaleci ile karşı karşıya kaldı. Oğuz Han Aynaoğlu kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.: 2-0

36’inci dakikada gelişen Somaspor atağında sağ kanattan Kenan’ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Hasan Ali Adıgüzel kafa vuruşu ile farkı 1’e indirdi.

40’ıncı dakikada gelişen Somasopor atağında Emre Gürsel Hürcan’ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Hasan Ali Adıgüzel’ın sert şutu filelerle buluştu.: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

49’uncu dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cemal penaltı noktasında Oğuz Han Aynaoğlu’nu topla buluşturdu. Oğuz Han Aynaoğlu’nun şutu filelerle buluştu: 3-2

51’inci dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Rahmi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rahmi’nin vuruşu file Somaspor bir kez daha eşitliği sağladı.: 3-3

53’üncü dakikada Mehmet Sıddık İstemi rakiplerini geçerek sol kanattan topu ceza sahasına taşıdı. Mehmet Sıddık İstemi’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oktay’ın şutu ile Erbaaspor bir kez daha öne geçti.: 4-3