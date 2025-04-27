1700-1800'lü yıllara ait hukuk belgelerini tarihi konakta sergiliyor

TOKAT’ta Avukat Murat Kurnaz, restore ettirdiği konakta 1700-1800’lü yıllara ait hukuk belgelerini ziyaretçileriyle paylaşıyor. Kurnaz, “Ofisimiz eski tarihi binadır. Yıkık ve viran bir şekildeydi. Burayı restore ettik. Merakımda olduğu için mesleğim ile ilgili ecdattan yadigar olan belgeleri gücüm yettiği kadar topladım" dedi.

Zile ilçesinde hukuk bürosu olarak kullanılan konakta dönemin tarihine yön veren belgeler duvarları süslüyor. 1993 yılında avukatlık mesleğine başlayan Murat Kurnaz, topladığı Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait hukuk belgelerini restore ettiği tarihi konakta sergiliyor. Evrakları merakla toplamaya başladığını ifade eden Kurnaz, ‘’Ofisimiz eski tarihi binadır. Yıkık ve viran bir şekildeydi. Burayı restore ettik. Merakımda olduğu için mesleğim ile ilgili ecdattan yadigar olan belgeleri gücüm yettiği kadar topladım. Burada 1700’li yılların başı ve 1800’lü yılların sonu arasında evraklar var. Mesela evlilik sözleşmeleri bizi şaşırtan evraklar. Önceki hukuk sisteminde taraflar daha hür ve tarafsız şekilde. Diğer taraftan haciz tutanakları var. Mahkeme müzekkeresi, tapu alım satımı, nüfus kayıtları var. Özellikle ecdat yargılama yaparken kendisini hakim diye nitelendirmiyor 'kadı' diyor. Kararların sonunda kendilerini ‘El hakir, El fakir’ diye tanımlıyorlar. Kararlar çok kısadır. Burada önemli olduğuna inandığım, Tokat Zile’de seyyar şekilde kurulan İstiklal Mahkemesi’nin meşhur Üç Aliler, Kılıç Ali, Kel Ali, Necip Ali diye tarihe geçen İstiklal Mahkemesi hakimlerinden Kılıç Ali’nin orijinal imzasını taşıyan bir belge var. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda oluyor. Dönemin Belediye Başkanı Bahri Bey’in beraatinin ve bu beraatini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildiği karar” dedi.