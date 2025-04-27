Tokat'ta aşırı yağış sele neden oldu
TOKAT'ın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu.
TOKAT’ın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu.
Turhal ilçesine bağlı Ormanözü köyünde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış, köyde sele neden oldu. Suların yolları kapladığı anlar köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yetkililer, yağış nedeniyle herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar yaşanmadığını bildirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.