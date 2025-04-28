Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta evde çıkan yangında yalnız olan 2 çocuğu polisler kurtardı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangında evde yalnız olan 2 çocuk, aynı apartmanda kalan 2 polis memuru tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:20 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta evde çıkan yangında yalnız olan 2 çocuğu polisler kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangında evde yalnız olan 2 çocuk, aynı apartmanda kalan 2 polis memuru tarafından kurtarıldı. O anlar, kameraya yansıdı.

        Mehmet Akif Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi’ndeki Gizem Çetinbaş’ın yaşadığı ait apartman dairesinde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada evde yalnız olan Çetinbaş’ın çocukları Oğuz Çetinbaş (1) ve Göktuğ Çetinbaş (3), aynı apartmanda yaşayan 2 polis memuru tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 çocuk ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın ise Erbaa Belediyesi İtfaiyesi tarafından söndürüldü. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Öte yandan, 2 çocuğun polis memurları tarafından kurtarıldığı anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis memurları Zekeriya Aslan ve Yasin Karagöz’ün pencerenin korkuluğunu kırıp evin içine girdiği, çocukları bulup dışarı çıkardığı anlar yer aldı.

        Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta yangında evde mahsur kalan 2 çocuğu polis kurtardı
        Tokat'ta yangında evde mahsur kalan 2 çocuğu polis kurtardı
        Tokat'ta Türk sanat müziği konseri verildi
        Tokat'ta Türk sanat müziği konseri verildi
        Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        GÜNCELLEME - Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Tokat'ta aşırı yağış sele neden oldu
        Tokat'ta aşırı yağış sele neden oldu