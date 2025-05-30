Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Durak: Çin'den sonra 2'nci sıradayız

TÜRK Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Türkiye’nin coğrafi tescil sayısı noktasında Çin’den sonra 2’nci sırada olduğunu söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, Erbaa’da düzenlenen Sınai Mülkiyet Hakları ve Coğrafi İşaretler Farkındalığı coğrafi işaretlere değer katanlara teşekkür belgesi takdim törenine katıldı. Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, OKA Genel Sekteteri Mehlika Dicle, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökalp Coşkun, Ziraat Odası Başkanı Arif Yılmaz Köksal ve üreticiler katıldı. Coğrafi Tescilli Erbaa Narince Bağ Yaprağı'nın tescil, denetim ve üretim sürecine katkı verenlere; teşekkür belgeleri Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Zeki Durak, Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl tarafından takdim edildi. Daha sonra Sınai Mülkiyet Hakları ve Coğrafi İşaretler Farkındalığı sunumu gerçekleştirildi.

Tescilden sonra yaprağın nereden nereye geldiğini çok iyi bildiğini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, “Bende bu konuyla alakalı mutluyum. Çünkü ben de bağda yaprak toplayarak büyüyen bir aileden geliyorum. Özellikle yaprağın bu seviyeye gelmesi, özellikle 2017 yılında hem Ticaret Odamızın, hem hocamızın o dönem üreticilerimizin de desteği ile bu ürüne aldığımız tescilden sonra yaprağın nereden nereye geldiğini çok daha iyi biliyorum. O açıdan korumak lazım. Erbaa’da lokomotif görevi görmekte yaprak. O yüzden biz kendimize yaprağı lokomotif olarak seçiyoruz. Onun peşi sıra gitmekten mutluyuz. İnşallah onu koruyacağız kollayacağız. Erbaa insanının, bölge insanının katma değerine, maddi manevi boyutta katkı sağlayacağız. Ben özellikle üreticilerimize teşekkür etmek istiyorum" dedi.

'2 MİLYAR LİRALIK ÜZÜM YAPRAĞI ÜRETİMİ YAPILDI'

Erbaa narince bağ yaprağında 2 milyar liralık bir üretim olduğunu kaydeden Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, “Erbaa’nın gelişim sürecini biz yakından takip ediyoruz. Her geçen gün görüyoruz ki Erbaa narince üzüm yaprağı hem ülkemize hem de yurt dışında bir marka haline gelme yolunda çok başarılı, çok önemli adımlar kat ediyor. Benim aldığım rakamlara göre 2 milyar lira üzerinde üretim söz konusu. Ve 16 ülkeye ihracat yapılıyor. Biz Türk Patent ve Marka Kurumu olarak gerçekten coğrafi işaret konusunda birçok çalışma yapıyoruz, patentler, markalar, faydalı model, tasarım. Coğrafi işaretlerin de çok kıymetli bir yeri var. Çünkü coğrafi işaretler üreticimizin daha katma değerli ürün elde etmesi, daha çok para kazanması ve bunların sınırı aşarak dünyaya tanıtılması açısından çok kıymetli. Biz Türk Patent olarak buluşları destekliyoruz. Savunma sanayinin Togg’un tasarımlarını, tescillerini biz yapıyoruz. Savunma Sanayi teknolojilerinin patentlerini biz koruma altına alıyoruz. Sanayimize yönelik çalışmaları biz yapıyoruz. Bugün bizim üreticimizde, bizim çiftçimiz de bizim gözümüzde Selçuk Bayraktar nasıl ülkenin gelişimine katkı sağlıyorsa siz değerli üreticilerimiz de bu ülkenin gelişimine bu şekilde katkı sağlıyorsunuz. O açıdan yapılan bu çalışmalar çok kıymetli” dedi.