Tokat'ta maki yangınında 15 dönüm alan zarar gördü

Niksar ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında maki yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıkan yangını fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü.

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