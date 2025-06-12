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        Tokat'ta maki yangınında 15 dönüm alan zarar gördü

        TOKAT'ın Niksar ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 15 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 18:00 Güncelleme: 12.06.2025 - 18:05
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        Tokat'ta maki yangınında 15 dönüm alan zarar gördü
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        TOKAT’ın Niksar ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 15 dönüm alan zarar gördü. Yangın anı dron ile görüntülendi.

        Niksar ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında maki yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıkan yangını fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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