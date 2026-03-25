Niksar'da Orman Haftası'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde, Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim programı gerçekleştirildi.





Niksar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çevre yolu hastane girişi mevkisinde düzenlenen "Türkiye’nin gücü orman" temalı programa, Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koyuncu ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Programda katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturularak can suyu verildi.



Kaymakam Perçi, burada yaptığı konuşmada, ormanların korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması açısından bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirtti.







