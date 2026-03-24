Tokat'ta Nevruz Bayramı kutlandı

Nevruz Bayramı, Tokat'ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı.



TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Valiliği ile Gaziosmanpaşa Üniversitesince Taşlıçiftlik Kampüsü'nde düzenlenen nevruz kutlamalarında katılımcılara yemek ikram edildi, ardından nevruz ateşi yakıldı.



Protokol üyeleri ve öğrenciler, yakılan ateşin üzerinden atladı, yumurta tokuşturdu.



Programa, Vali Abdullah Köklü, Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Alpat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile öğrenciler katıldı.

