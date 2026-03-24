        Tokat Haberleri

        "Boralar" operasyonlara zorlu eğitimle hazırlanıyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Türkiye genelinde pek çok terör operasyonunun yanı sıra yurt dışında başarıyla görev alan "Boralar" adlı timler, zorlu görevlere gerçeği aratmayan tatbikatlarla hazırlanıyor.

        Giriş: 24.03.2026 - 11:02
        Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı 200 subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman onbaşıdan oluşan "Boralar", gerçeği aratmayan tatbikatlar yaparak her an göreve hazır bekliyor.

        Pusu ve pusudan kurtulma eğitimlerinde üstün başarı gösteren komandolar, spor ve atışlardaki performanslarıyla dikkati çekiyor.

        Anadolu Ajansı ekibi, Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı "Boralar" adlı timlerin tatbikatlarını görüntüledi.

        Toplumsal olaylara müdahale ve meskun mahalde terör operasyonu tatbikatları gerçekleştiren jandarma komandolar, ayrıca Başçiftlik Kayak Merkezi'nde karla kaplı alanda iglo (kardan ev) yapma ve burada yaşama eğitimi aldı.

        Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı Binbaşı Selim Arslankıran, AA muhabirine, taburun 1995 yılında kurulduğunu, o günden bu yana "Boralar" ismiyle anıldığını söyledi.

        "Boralar"ın vatan savunmasında çelikten iradeyle görev yaptığını belirten Arslankıran, "Birliğimiz yüksek disiplin anlayışı, ileri seviye eğitim ve modern harekat kabiliyetiyle her şart ve coğrafyada görev icra edebilecek donanıma sahiptir. Kurulduğu günden bugüne kadar Sur ve Nusaybin'de icra edilen hendek operasyonları başta olmak üzere Gabar'dan Doğubayazıt'a kadar ülkemizin birçok kritik bölgesinde terörle mücadele faaliyetlerinde aktif rol almıştır. Sadece güvenlik görevlerinde değil, milletimizin zor zamanlarında da devletimizin gücünü ve şefkatini temsil etmiştir." dedi.

        - "Şanlı bayrağımızı sınır ötesinde de gururla temsil ettik"

        "Boralar"ın doğal afetlerde de görev yaptığına dikkati çeken Arslankıran, şöyle devam etti:

        "2021 Karadeniz sel felaketleri ile 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, özellikle Nurdağı bölgesinde yürütülen kritik arama-kurtarma çalışmalarında önemli görevler üstlenmişlerdir. Boralar için vatan savunması, yalnızca sınırlarımızla sınırlı değildir. Ülkemizin güvenliğinin başladığı her coğrafya görev anlayışımızın bir parçasıdır. Bu bilinçle şanlı bayrağımızı sınır ötesinde de gururla temsil ettik. Bu kapsamda 2019 ve 2022 yıllarında Suriye'nin Bab bölgesinde görev alarak, bölgenin huzur ve güvenliğinin tesisine yönelik stratejik faaliyetler icra ettik. Söz konusu görevler sırasında hem bölge halkının güvenliğine katkı sağlanmış hem de ülkemize yönelebilecek tehditler kaynağında bertaraf edilmiştir."

        Arslankıran, "Boralar"ın en büyük başarısının görev yaptığı her bölgede tesis edilen huzur ve milletin güven duygusu olduğunu vurgulayarak, "Tokat ve çevresinin terör unsurlarından tamamen arındırılması, bölge halkının emniyet içinde yaşamını sürdürmesine sağlanan katkı, birliğimiz için en büyük onur kaynağıdır. Hendek operasyonlarında, yurt içi görevlerde sergilenen kararlılık, cesaret ve fedakarlık yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda vatan sevgisinin sahaya yansıyan göstergesidir. Boralar için başarı, verilen görevin eksiksiz yerine getirilmesi, devletin ve milletin emanetine sadakatle sahip çıkılmasıdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

