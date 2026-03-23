Yeşilyurt'ta öğretmenler öğrencilerle bayramlaştı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, Ramazan Bayramı sonrası okulların ilk gününde öğretmenler ile öğrenciler bayramlaşma etkinliğinde bir araya geldi.
Milli Hakimiyet İlkokulu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Bayramın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenler, öğrencilerle tek tek bayramlaştı.
İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şaban Demir ile Şube Müdürü Ersin Göktürk'ün de katıldığı programda öğrencilere şeker ve kolonya ikram edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.