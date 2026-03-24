Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. R.K. idaresindeki 60 ZJ 916 plakalı tır, ilçe merkezi Ata Caddesi'nde H.B'nin kullandığı 19 UB 481 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

