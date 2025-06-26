Tokat'ta hafif ticari araç, kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Tokat-Niksar kara yolu Budaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Niksar yönüne giden Kenan Beyazkaya idaresindeki 16 BGP 280 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 34 GTJ 667 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Yeter Beyazkaya, Gülbeden Beyazkaya olay yerinde hayatını kaybetti; Feride Beyazkaya, Betülnur Beyazkaya ve sürücü yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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