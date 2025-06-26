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        Tokat'ta hafif ticari araç, kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

        TOKAT'takamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 09:41 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:45
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        Tokat'ta hafif ticari araç, kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
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        TOKAT'takamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Tokat-Niksar kara yolu Budaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Niksar yönüne giden Kenan Beyazkaya idaresindeki 16 BGP 280 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 34 GTJ 667 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Yeter Beyazkaya, Gülbeden Beyazkaya olay yerinde hayatını kaybetti; Feride Beyazkaya, Betülnur Beyazkaya ve sürücü yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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