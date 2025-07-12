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        Yol kenarındaki kanala devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        TOKAT'ta kanala yuvarlanan motosikletin sürücüsü Mustafa Gümüş (41), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:45
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        Yol kenarındaki kanala devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        TOKAT’ta kanala yuvarlanan motosikletin sürücüsü Mustafa Gümüş (41), hayatını kaybetti.

        Kaza Niksar ilçesi, Direkli köyü Talazan mevkiinde meydana geldi. Mustafa Gümüş’ün kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki tahliye kanalına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mustafa Gümüş’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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