Tokat'ta Çatak Sulama Göleti'ne 10 bin yavru sazan salındı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde gölete 10 bin yavru sazan bırakıldı.
Almus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonundan temin edilen pullu sazan yavrularının Tokat'taki baraj, göl ve göletlere bırakılması çalışmaları devam ediyor.
Almus Çevreli beldesi Çatak Sulama Göleti'nde 10 bin pullu sazan yavrusu, Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Bozacı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca suya salındı.