Hayali polislik olan öğrenciler şiir okuma etkinliğinde buluştu

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Artova ilçesinde polis olmak isteyen lise öğrencileri, vatan sevgisi temalı şiirler okudu.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Artova İlçe Emniyet Amirliği öncülüğünde Artova Anadolu ve Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören ve polis olmak isteyen öğrenciler tarafından "Vatan Sevgisi" konulu şiir okuma etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler, şiirlerini polis yelekleri giyerek okudu. Program sonunda İlçe Emniyet Amirliği tarafından katılımcılara teşekkür edilerek, günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Artova Huzur-Güven Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Yener Çetintaş, İlçe Emniyet Amir Vekili Fatih Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Arslan ile davetliler ve öğrenciler katıldı.



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