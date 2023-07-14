Pazar'da şehit mezarları ziyaret edildi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Pazar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi.

Halilbey Camisi'nde cuma namazı çıkışı vatandaşlara Pazar Belediyesi tarafından helva ikramında bulunuldu.

Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir, Belediye Başkan Vekili Hacı Mehmet Somuncu ve protokol üyeleri, şehit Polis Özel Harekat Atilla Güneş ile şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş'in mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Kaymakam Demir, "Rabb'im tüm şehitlerimizden razı olsun, onları Peygamber efendimize komşu eylesin." dedi.